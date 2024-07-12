На ферме в Приморье выявили очаг африканской чумы свиней

В Приморском крае выявили африканскую чуму свиней в частном хозяйстве. Проводятся карантинные мероприятия.

Животные заболели в селе Духовское Пограничного округа. Специалисты ветслужбы провели отбор проб у инфицированных свиней и направили анализы в Уссурийскую межобластную ветеринарную лабораторию. Они оказались положительными.

В пятикилометровой зоне от очага заражения, куда вошло село Духовское, изъяты и ликвидированы все свиньи. В хозяйстве проведена дезинфекция.

«Владельцы получат компенсацию. По периметру установлены дезинфекционные барьеры, они будут действовать в течение всего периода карантинных мероприятий. В зону наблюдения (десять километров от очага) вошли села Бойкое, Богуславка и Жариково. Здесь будет проведен обход хозяйств, где имеются свиньи, осмотр животных», – отмечается в сообщении.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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