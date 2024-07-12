Россия запретила японцам добычу морской капусты из-за сломанного маяка

Россия приостановила действие соглашения на промысел морской капусты японскими рыбаками из-за ремонтных работ на маяке острова Сигнальный. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Недавно японская сторона по дипломатическим каналам в Москве и Токио запросила информацию в связи с «отключением света» на маяке, расположенном на данном острове. При этом сообщений о неисправности от других участников судоходства в этом районе не поступало», – отмечается в сообщении.

Японцы потребовали от России наладить стабильную работу маяка для обеспечения безопасного мореплавания. В свою очередь российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приняла решение приостановить с 15 июля промысел до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке.

Японские рыбаки добывают морскую капусту в российском территориальном море в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды в соответствии с двусторонним соглашением от 1981 года.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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