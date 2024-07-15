Под Хабаровском один человек погиб при столкновении поезда с мотоблоком

В Хабаровском крае грузовой поезд сбил мужчину на мотоблоке, который выехал на железнодорожный переезд. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Авария произошла на станции Красицкий Дальневосточной железной дороги. «От полученных травм на месте происшествия скончался водитель мини-трактора», – говорится в сообщении.

Водитель мотоблока выехал перед движущимся поездом на регулируемом железнодорожном переезде. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Отмечается, что схода вагонов с рельсов не зафиксировано, задержек пассажирских поездов не было.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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