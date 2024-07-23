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Вторник, 23 июля 2024, 10:43 мск

Новости Дальний Восток

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На Сахалине медведь разгромил курятник и уснул в нем

В Сахалинской области медведь забрался во двор частного дома, съел кур и уснул. Охотоведам пришлось ликвидировать опасного зверя.

Инцидент произошел в деревне Буюклы. Местная жительница услышала лай собак и пошла посмотреть, что случилось. Во дворе она обнаружила сломанный забор и останки домашних птиц. Женщина обратилась к лесничим.

Прибывшие на место охотоведы увидели спящего у забора медведя. Хищника пришлось застрелить.

По словам жительницы, раньше медведи никогда не забредали на территорию людей в этом районе.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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