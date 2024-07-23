На Сахалине медведь разгромил курятник и уснул в нем

В Сахалинской области медведь забрался во двор частного дома, съел кур и уснул. Охотоведам пришлось ликвидировать опасного зверя.
Инцидент произошел в деревне Буюклы. Местная жительница услышала лай собак и пошла посмотреть, что случилось. Во дворе она обнаружила сломанный забор и останки домашних птиц. Женщина обратилась к лесничим.
Прибывшие на место охотоведы увидели спящего у забора медведя. Хищника пришлось застрелить.
По словам жительницы, раньше медведи никогда не забредали на территорию людей в этом районе.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
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