На Камчатке усилилось извержение вулкана Безымянный

На Камчатке извержение вулкана Безымянный значительно усилилось. Спасатели рекомендуют не приближаться к склонам. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

«Экструзивное извержение вулкана значительно усилилось. На восточных склонах лавового купола сошли горячие лавины, пепел от которых поднялся на высоту два-три км над уровнем моря», – говорится в сообщении.

По прогнозам ученых, вулкан может в ближайший месяц выбросить столб пепла на высоту до 15 километров. В связи с этим извержению присвоен «оранжевый» код опасности для авиации. Это означает, что выбросы пепла могут представлять опасность для пролетающих в этой зоне воздушных судов.

«При изменении направления ветра велика вероятность оседания пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского и Быстринского муниципальных районов, а также Мильковского муниципального округа», – предупредили в МЧС. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей приводит к их выходу из строя.

Спасатели призывают туристов и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к Безымянному и тем более не совершать на него восхождений.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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