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Пятница, 26 июля 2024, 08:33 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На Камчатке медведь убил грибника

Житель Камчатки погиб от травм, полученных в результате нападения медведя. Проводится проверка.

Инцидент произошел в Елизовском районе 25 июля. По данным местных СМИ, мужчина собирал грибы и вышел на медведицу, которая проявила агрессию. Отмечается, что зверя застрелили.

«Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту нападения медведя», – сообщает пресс-служба ведомства.

На полуострове обитает более 25 тысяч бурых медведей. Это первый случай нападения косолапого на человека на Камчатке в этом году.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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