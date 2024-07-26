На Камчатке медведь убил грибника

Житель Камчатки погиб от травм, полученных в результате нападения медведя. Проводится проверка.
Инцидент произошел в Елизовском районе 25 июля. По данным местных СМИ, мужчина собирал грибы и вышел на медведицу, которая проявила агрессию. Отмечается, что зверя застрелили.
«Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту нападения медведя», – сообщает пресс-служба ведомства.
На полуострове обитает более 25 тысяч бурых медведей. Это первый случай нападения косолапого на человека на Камчатке в этом году.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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