Трое туристов пострадали во время камнепада на Ключевском вулкане

На Камчатке трем туристам понадобилась медицинская помощь. Они пострадали во время камнепада на Ключевском вулкане. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Группа туристов совершала длительный поход по территории парка «Три вулкана». Покорение Ключевского вулкана должно было стать заключительным этапом на их маршруте.

Когда путешественники находились на высоте 4000 метров, то попали под камнепад, получив травмы. Группой было принято решение разделиться – парень с девушкой спустились чуть ниже и разбили лагерь для ночевки, а третий турист добрался до домика, расположенного на высоте 3300 метров.

Пострадавших туристов на вертолете доставили в краевую больницу, где их осмотрели врачи. Все травмы оказались незначительными, от госпитализации пострадавшие отказались.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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