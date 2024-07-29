В хабаровском приюте для животных сгорели более 60 собак и кошек

В поселке Ванино Хабаровского края произошел пожар в приюте для животных. В результате погибли более 60 собак и кошек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Огонь охватил старое одноэтажное здание по улице Гарнизонной. Сооружение было приспособлено под частный приют для животных.

Общая площадь пожара составила 564 квадратных метра. Полностью сгорела крыша здания и внутренние помещения. Никто из людей в результате возгорания не пострадал

«От пожара и отравления продуктами горения погибло более 60 собак и кошек», – говорится в сообщении.

В настоящий момент рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе аварийный режим работы электрооборудования.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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