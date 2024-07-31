В Приморье в незаконном детском лагере детей заставляли мыть туалет

В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за незаконной работы летнего лагеря. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее дети пожаловались на то, что в лагере на острове Аскольд нет горячей воды, еды в столовой хватало не всем, а также им пришлось мыть комнаты после предыдущей смены. Местные телеграм-каналы опубликовали видео, где в домиках разбросаны вещи и мусор, а грязные матрасы лежат прямо на полу.

Кроме того, стало известно, что одной из девочек пришлось мыть туалет. При этом путевка обошлась родителям в 32 тысячи рублей.

В прокуратуре установили, что лагерь работает незаконно. Организаторам сообщили о запрете вести на острове подобную деятельность. В скором времени всех детей доставят на материк.

«Прокуратура ЗАТО Фокино признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту незаконного размещения организованной группы несовершеннолетних под видом детского лагеря на острове Аскольд», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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