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Пятница, 2 августа 2024, 13:16 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

Житель Приморья дважды выстрелил в голову знакомого

В Приморском крае мужчина попытался убить своего знакомого, дважды выстрелив ему в голову. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел на базе отдыха «Духова» в поселке Пластун. «36-летний житель города Дальнегорск в ходе возникшего конфликта произвел не менее двух выстрелов из оружия ограниченного поражения в голову своего знакомого», – говорится в сообщении ведомства.

Пострадавший был госпитализирован в Дальнегорскую городскую больницу в тяжелом состоянии.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Прокуратура контролирует ход расследования.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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