В Приморье три человека погибли, катаясь на SUP-бордах

В Приморском крае три человека погибли во время отдыха на озере. Региональное управление проводит проверку.

Инцидент произошел на озере Цинковое в поселке Хрустальный. Две семьи катались на SUP-бордах, когда произошел несчастный случай. Женщины и девочка попали в шлюзовую систему сброса воды. Мужчины попытались им помочь.

В результате погибшими числятся трое: тела мужчины и женщины вытащили из воды, поиски третье пострадавшей продолжаются. Кроме того, 12-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение.

Следователи выяснили, что купание на озере запрещено.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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