В Приморском крае пропал с радаров легкомоторный самолет

В Приморском крае проводятся поиски легкомоторного самолета. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G была потеряна сегодня около трех часов дня. В этот момент самолет пролетал в районе горы Лысая приблизительно в 30 км от посадочной площадки Новороссия.

Известно, что на борту находились два человека, они направлялись из Сахалинской области в Приморский край. В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия.

«Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в рамках которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационном обеспечении полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции», – говорится в сообщении.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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