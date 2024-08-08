У вулкана на Камчатке обнаружили лежащий на боку вертолет

На Камчатке потерпел крушение вертолет Robinson. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку.
Сотрудники авиакомпании «Витязь-Аэро» по время пролета у вулкана Малый Семячик обнаружили вертолет Robinson, который лежал на одной из сторон фюзеляжа. Рядом с воздушным судном находились люди.
По факту авиационного происшествия организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о наличии каких-либо повреждений судна и количестве пострадавших уточняется. Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении Восточного МСУТ СК РФ.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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