У вулкана на Камчатке обнаружили лежащий на боку вертолет

На Камчатке потерпел крушение вертолет Robinson. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку.

Сотрудники авиакомпании «Витязь-Аэро» по время пролета у вулкана Малый Семячик обнаружили вертолет Robinson, который лежал на одной из сторон фюзеляжа. Рядом с воздушным судном находились люди.

По факту авиационного происшествия организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о наличии каких-либо повреждений судна и количестве пострадавших уточняется. Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении Восточного МСУТ СК РФ.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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