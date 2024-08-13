Жители Камчатки остались без интернета из-за прорыва магистрального кабеля

На Камчатке произошел сбой связи из-за прорыва магистрального сухопутного кабеля. Абонентов начали переводить на спутниковую связь.

Авария случилась в районе Елизово. В результате без доступа к интернету остались жители Камчатки и Чукотки. Также наблюдаются перебои с мобильной связью. Клиенты нескольких сотовых операторов пожаловались на отсутствие сети.

Аварийные бригады устраняют неполадки. Временно осуществляется переход на спутниковые каналы связи.

На данный момент не уточняется, что стало причиной обрыва кабеля. Предположительно, полностью починить неисправность удастся в течение 10-12 часов.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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