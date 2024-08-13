Житель Приморья приковал пасынка цепью к столбу и избивал обрывком кабеля

В Приморье будут судить мужчину за издевательства над подростком. Об этом сообщает прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый в июле 2024 года с силой завел несовершеннолетнего сына сожительницы в гараж, где металлической цепью привязал его шею к столбу, связал руки за спиной пластиковыми хомутами и заклеил рот клейкой лентой. Так он удерживал школьника несколько часов, а также наносил удары по телу подростка фрагментом электрического шнура.

Крики мальчика услышала соседка и освободила его. Мужчину задержали.

Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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