Жительница Камчатки провела ночь на дереве, спасаясь от медведя

На Камчатке женщина встретила медведя и залезла на дерево, спасаясь от хищника. Там ей пришлось просидеть всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

К спасателям обратился местный житель и рассказал, что женщина ушла в лес собирать грибы, но к назначенному времени не вернулась. Родственники попытались отыскать пропавшую самостоятельно, а затем обратились в экстренные службы.

Дежурная смена Камчатского спасательного центра МЧС России вместе с правоохранителями искала женщину несколько часов, но безуспешно. На рассвете она сама вышла к машине своих знакомых и рассказала, что ей пришлось всю ночь сидеть на дереве, спасаясь от медведя.

Медики осмотрели женщину, никаких травм во время встречи со зверем она не получила.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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