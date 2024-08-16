На Курилах объявили оранжевый код авиационной опасности из-за вулкана Алаид

На Курилах пепловый шлейф от вулкана Алаид растянулся на десятки километров. Об этом сообщает ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН.

«Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трех километров над уровнем моря протянулся на 45 км на юго-юго-восток от вулкана Алаид», – говорится в сообщении.

Ресуспендированный пепел представляет опасность для местных авиаперевозок. Поэтому был введен оранжевый авиационный цветовой код.

Вулкан-остров Атласова – самый северный в Курильской гряде. Он расположен в 30 км к северо-западу от острова Парамушир и в 70 км к юго-западу от полуострова Камчатка.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube