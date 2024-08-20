Житель Колымы из ревности разнес поселок на бульдозере

В Магаданской области задержали мужчину, который на бульдозере снес несколько зданий и повредил автомобили. Дебошир признался, что сделал это, заподозрив свою супругу в неверности.

Как сообщили в региональном управлении МВД, 42-летний житель поселка Стан-Утиный вернулся из командировки и, не обнаружив дома свою супругу, употребил алкоголь и поехал искать ее на автомобиле. Он предположил, что жена находится на территории одного из предприятий, и протаранил шлагбаум, когда его туда не пустили. Ревнивец стал разъезжать по участку, въехал в гараж, повредив при этом ворота, а уже внутри помещения задел чужую иномарку. Затем с разгона водитель врезался в одно из строений, а когда выехать обратно не смог, то бросил внедорожник.

На этом разгневанный муж не остановился, а вернулся на место уже на бульдозере и начал крушить все, что попадалось на пути: здания, транспортные средства, дизель-генератор и другое имущество. В итоге мужчина застрял в канаве, оставил тяжелую технику и скрылся.

Когда полицейские установили личность подозреваемого и пришли к нему, он сначала отпирался и заявлял, что не имеет отношения к погрому, а машину у него якобы угнали. Правоохранители установили истинную картину произошедшего и возбудили уголовное дело. В результате нарушитель был задержан и признал свою вину.

В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он согласился возместить ущерб в размере 13,5 млн рублей. Бульдозер у ревнивого супруга изъят, а на три других его транспортных средства наложен арест.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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