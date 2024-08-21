В Приморье семь человек пострадали в аварии с грузовиком

Во Владивостоке семь человек получили травмы во время столкновения автобуса с грузовиком. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на улице Клары Цеткин. Большегруз поворачивал, когда в него на большой скорости врезался автобус.

«На место автоаварии прибыли руководители краевой и городской Госавтоинспекции, инспекторы дорожно-патрульной службы, бригада медиков», – сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадали семь человек, двое из них дети.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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