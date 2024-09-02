Пепловый столб от вулкана Шивелуч поднялся на высоту 8 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выпросил столб пепла на высоту 8 км. Об этом сообщили в «Институте вулканологии и сейсмологии» Дальневосточного отделения Российской академии наук.

«Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», – подчеркнули ученые.

Выброс произошел в 23:30 по местному времени 1 сентября. Еще два выброса, на меньшую высоту – в 4 и 4,5 км – произошли в ночь на 2 сентября. Пепловый шлейф растянулся на 220 км к северо-востоку от вулкана.

Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки, он один из самых крупных и активных в регионе. Вулкан находится в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5000 человек.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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