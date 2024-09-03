На Сахалине самолет совершил экстренную посадку

На Сахалине самолет совершил вынужденную посадку из-за технических неполадок. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Сегодня воздушное судно DHC-6 Twin Otter, выполнявшее чартерный рейс Южно-Сахалинск – Ноглики, по технических причинам осуществило возврат в аэропорт вылета», – говорится в сообщении.

Приземление прошло благополучно. Устанавливаются причины произошедшего.

«Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету», – добавили в надзорном ведомстве.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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