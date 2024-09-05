В Приамурье автобус с рабочими опрокинулся после столкновения с минивэном

В Амурской области автобус с пассажирами столкнулся с минивэном и опрокинулся в кювет. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Автоавария произошла утром в Свободненском районе. Водитель микроавтобуса при развороте на дороге не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом «ПАЗ».

«В результате столкновения автобус с рабочими съехал в кювет и опрокинулся, несколько человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, они доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку исполнения законодательства о перевозках пассажиров. Назначены необходимые экспертизы.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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