Более пяти триллионов рублей вернулось из офшоров в САР острова Русский

Более 5,5 трлн рублей вернулось из офшоров и иностранных юрисдикций через специальный административный район (САР) острова Русский. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 триллионов рублей. Его резидентами на сегодняшний день стали более 100 компаний», – сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Ранее стало известно, что резидентами российских САР стали 434 компании, из них 426 международных компаний, два международных общественно полезных фонда и шесть международных личных фондов.

Общий размер инвестиций резидентов в САР с момента их создания составил более 85 млрд рублей, сообщил первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов. С начала 2024 года в САР «переехало» уже 120 участников, из них на остров Русский – 38. «На рассмотрении управляющих компаний находится еще шесть заявок, кроме того, к редомициляции присматриваются около 30-40 компаний», – добавил замминистра.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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