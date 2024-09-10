Пять жительниц Амурской области задержали за получение выплат на несуществующих детей

Пять жительниц Амурской области придумали схему мошенничества, в результате реализации которой получали социальные выплаты на несуществующих детей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Женщины воспользовались национальным проектом «Демография». «Для этого они собирали необходимый пакет документов, в которых содержались фиктивные данные о рождении ребенка, и направляли их в соответствующий государственный орган», – говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и ст. 30 и 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

«В ходе обысков по местам жительства подозреваемых полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии обнаружены и изъяты документация, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – добавила Волк.

Четыре фигурантки находятся под стражей, пятая – под домашним арестом. Расследование продолжается.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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