В Амурской области пропал вертолет «Robinson R-66». Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Накануне вечером в Зейском районе было получено оповещение с аварийного радиомаяка. Известно, что на борту находились пилот и два пассажира.
«В настоящий момент проводятся поисковые работы, направленные на установление местонахождения воздушного судна», – говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что поиски ведут две наземные группы в составе восьми человек.
Кроме того, к месту, откуда поступил сигнал, вылетело поисково-спасательное судно (ПСВС) Росавиации – вертолет Ми-8Т авиакомпании «МостАвиа».
Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна). Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
Благовещенск, Зоя Осколкова
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