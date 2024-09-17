На Колыме обрушился мост, ведущий к золотодобывающим рудникам

В Магаданской области перекрыли проезд по трассе из-за обрушения моста. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.
Как стало известно, рухнул мост через реку Чай-Урья на 472-м километре трассы Палатка-Кулу-Нексикан.
По этой дороге доставляют грузы и топливо в поселки Тенькинского округа и на рудники «Павлик» и «Матросова», добывающие значительную часть золота в регионе.
В результате движение по трассе перекрыли. «Об открытии проезда будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.
Магадан, Зоя Осколкова
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