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Вторник, 17 сентября 2024, 16:53 мск

Новости Дальний Восток

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На Колыме обрушился мост, ведущий к золотодобывающим рудникам

В Магаданской области перекрыли проезд по трассе из-за обрушения моста. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Как стало известно, рухнул мост через реку Чай-Урья на 472-м километре трассы Палатка-Кулу-Нексикан.

По этой дороге доставляют грузы и топливо в поселки Тенькинского округа и на рудники «Павлик» и «Матросова», добывающие значительную часть золота в регионе.

В результате движение по трассе перекрыли. «Об открытии проезда будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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