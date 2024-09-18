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Среда, 18 сентября 2024, 11:13 мск

Новости Дальний Восток

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Браконьер застрелил товарища на незаконной охоте

В Приамурье охотник застрелил своего приятеля, приняв его за животное. Об этом сообщает управление по охране животного мира.

Двое мужчин промышляли незаконной охотой. Они намеревались ловить копытных с применением лампы-фары в темное время суток.

В какой-то момент охотникам удалось подстрелить самку изюбря, после чего один из них пошел искать животное, второй остался на месте. Предположительно, мужчина в темноте принял товарища за зверя и выстрелил из карабина. В результате пострадавший скончался.

Отмечается, что подозреваемый ранее попадался на браконьерстве. Несколько лет назад у него на год забирали охотничий билет за нарушение правил.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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