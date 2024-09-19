На Камчатке мэра отправили на три месяца под арест за драку

Районный суд отправил под арест на три месяца главу Елизовского городского поселения и председателя городского собрания депутатов. Чиновника обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Стоит отметить, что Елизарово – второй по величине город Камчатского края.

На предварительном следствии обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с установлением запретов определенных действий. Сейчас суд ужесточил меру пресечения из-за нарушения установленных запретов, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 27 марта СУ СКР по Камчатскому краю предъявил депутату Елизовского городского собрания обвинение по делу о хулиганских действиях. Согласно материалам дела, депутат в период с 22 на 23 июля 2023 года, находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений нанес рукой множественные удары по голове мужчине, пресекавшему нарушение им общественного порядка. Фигуранту дела о хулиганстве была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным газеты «Ведомости», речь идет об Артеме Гаглошвили. В ноябре 2023 года совет депутатов избрал его главой городского округа. В начале февраля мэра Елизарово исключили из «Единой России» после того, как 1 февраля его остановили сотрудники ГИБДД, тогда он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В декабре 2023 года СМИ опубликовали видеозапись, на которой Гаглошвили устроил драку на одной из баз отдыха.

Елизарово, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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