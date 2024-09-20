В Хабаровском крае раскрыли картельный сговор на рынке медизделий

В Хабаровском крае на рынке медицинских изделий раскрыли картельный сговор на 373 миллиона рублей. Об этом сообщает региональное управление ФАС.

Нарушителями признаны семь компаний, которые вступили в сговор и допускали нарушения на торгах при поставках. Заказчиками продукции выступали бюджетные учреждения Дальневосточного федерального округа. Антиконкурентное соглашение охватило 648 госзакупок на общую сумму свыше 373 504 478 рублей.

Хабаровское УФАС России возбудило дело об административном правонарушении. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

Кроме того, дополнительно материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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