В Приморье медведь задрал двух мужчин на даче

В Приморском крае отец и сын погибли от лап медведя. Об этом сообщает управление министерства природы по региону.

Трагедия произошла на территории упраздненного села Благовещенка в Пожарском районе. Неподалеку от Лучегорска медведь ворвался в дачный дом и напал на двух взрослых мужчин. Пострадавшие скончались от полученных травм.

Предположительно, это был крупный взрослый бурый медведь. Специалисты охотназдзора получили разрешение на отстрел хищника и принимают меры по его выслеживанию.

Кроме того, стало известно, что накануне неподалеку от этого места медведь задрал и съел собаку.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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