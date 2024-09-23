На Сахалине пассажир выпал за борт парома в попытке сделать селфи

На Сахалине мужчина выпал за борт парома, когда пытался сделать селфи. Пассажира удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент произошел по пути из Холмска Сахалинской области в Ванино Хабаровского края. Пассажир парома «Сахалин-8» хотел сделать фотографию, слишком сильно наклонился и упал за борт с верхней палубы правого борта судна.

Член экипажа сразу же подал сигнал тревоги и бросил утопающему спасательный круг. Спасение заняло около 30 минут. Молодого человека вытащили из воды с признаками переохлаждения и оказали ему необходимую помощь.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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