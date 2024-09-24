В ЕАО задержали диверсанта СБУ

В Биробиджане задержали местного жителя, который готовил диверсии по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Действуя по указанию Службы безопасности Украины, злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в городе Биробиджане и совершения диверсий на путях железнодорожного сообщения посредством выведения из строя релейных шкафов ОАО «РЖД»», – говорится в сообщении.

По месту жительства мужчины и в его гараже во время обыска обнаружили приспособления для проведения диверсий, а также устройства для связи с украинскими спецслужбами.

Уголовные дела возбуждены по статьям о госизмене, теракте и диверсии, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Биробиджан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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