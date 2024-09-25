Силы Тихоокеанского флота пополнили два атомных подводных крейсера

Атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» пополнили силы Тихоокеанского флота. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В городе Вилючинске состоялась торжественная церемония встречи экипажей атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» и многоцелевого атомного подводного крейсера «Красноярск». Подлодки четвертого поколения совершили арктический переход с Северного на Тихоокеанский флот.

«Сегодня в основной пункт базирования Тихоокеанского флота, совершив сложный переход подо льдами Арктики, прибыли новейшие атомные подводные крейсеры. Они не имеют равных в своем классе, будут продолжать свой боевой путь в составе подводных сил Тихоокеанского флота для выполнения задач по обеспечению стратегического сдерживания, поддержания и повышения боевого потенциала и военной мощи России», – сказал заместитель министра обороны Павел Фрадков.

Отмечается, что в ближайшее время экипажам крейсеров предстоит пополнить запасы до необходимых норм и приступить к выполнению задач командования ВМФ в соответствии с планами боевой подготовки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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