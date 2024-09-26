Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся почти на 500 км

Сильный ветер раздул пепел со склонов вулкана Шивелуч. В результате пепловый шлейф протянулся на 470 км. Об этом сообщила камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Шлейф пепла простирается примерно на 470 км к востоку-юго-востоку от вулкана на высоте до 3 км над уровнем моря», – говорится в сообщении.

Для авиации установлен оранжевый код опасности. Это значит, что пепел несет риски для местных авиаперелетов.

В МЧС добавили, что пепловый шлейф распространяется в сторону Тихого океана. «Однако при изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово», – отметили спасатели.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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