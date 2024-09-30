На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами

На Колыме перевернулся пассажирский микроавтобус. Об этом сообщает управление МВД России по региону.
ДТП произошло на 1555-м километре автомобильной дороги федерального значения «Колыма» Якутск – Магадан. Водитель маршрутки не учел дорожные условия при встречном разъезде с другим автомобилем, в результате допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием.
«В маршрутном автомобиле находились 16 пассажиров, один из них получил телесные повреждения», – сообщает ведомство.
Ранее синоптики прогнозировали обильные снегопады и сильный ветер в центральных районах Магаданской области. Водителей предупредили о необходимости соблюдения скоростного режима.
Магадан, Зоя Осколкова
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