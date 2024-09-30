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Понедельник, 30 сентября 2024, 10:00 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Амурской области мать и трое детей погибли в пожаре

Фото: МЧС России

В Амурской области мать и трое ее сыновей погибли при пожаре. Об этом сообщает МЧС России.

Пожар произошел в городе Свободном. Огонь на 40 квадратных метрах потушили 10 специалистов и три единицы техники.

«При тушении пожарные обнаружили тела 34-летней женщины и трех сыновей 14 и 8 лет, 9 месяцев», – сообщили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются. Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Благовещенск, Зоя Осколкова

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