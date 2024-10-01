На стройке в Приморье рабочего придавило бетонной конструкцией

В Приморском крае погиб рабочий на стройке, на него упал бетонный лоток. Прокуратура проводит проверку.

Трагедия произошла на стройке в городе Большой Камень. На территории завода проводились работы по нанесению гидроизоляции на бетонный лоток теплосети.

Бетонная конструкция обрушилась на мужчину. От полученных травм он скончался.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка по факту соблюдения требований законодательства организация охраны труда на объекте.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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