На Камчатке спасли оказавшихся на мелководье косаток

На Камчатке спасли семью косаток, которые застряли на мелководье и не могли уплыть. Волонтеры на протяжении 10 часов поливали китов водой.

Четыре косатки оказались заблокированы в лимане в селе Устьевое Соболевского района. Ситуация осложнялась илистым дном, поэтому тяжелая техника не могли прийти на помощь животным.

Три крупные особи не могли выплыть в море, а рядом находился еще и детеныш. Десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели на протяжении 10 часов поливали животных водой в ожидании прилива. Кроме того, косаток пытались вручную транспортировать в более глубокое место.

К вечеру, когда вода прибыла, киты вырвались из плена. Люди сопровождали животных на лодках, пока те не ушли на глубину.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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