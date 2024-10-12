Массовое отравление школьников на Камчатке: Роспотребнадзор назвал причину

Причиной массового отравления школьников в Камчатском крае стала Salmonella spp. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Санитарные врачи организовали эпидемиологическое расследование по случаям заболеваний кишечной инфекции учащихся МБОУ «Елизовская средняя школа N 1им.М.В.Ломоносова».

«Отобраны смывы с объектов окружающей среды, пищевые продукты, биоматериал от заболевших и персонала пищеблока. По предварительным результатам лабораторных исследований, в 1 продукте и 3-х фекалиях от заболевших обнаружена Salmonella spp. Эпидемиологическое расследование продолжается для установления причинно-следственных связей», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что Следственный комитет организовал процессуальную проверку обстоятельств заболевания детей острой кишечной инфекцией. По предварительным данным ведомства, 11 детей госпитализированы в медицинское учреждение с признаками заболевания, относящегося к группе острых кишечных инфекций, еще несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении.

«Детали произошедшего устанавливаются. По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», – отметили в СК.

Петропавловск-Камчатский, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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