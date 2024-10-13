К Камчатке приближается тайфун «Бариджат»

В связи с приближением тайфуна «Бариджат» Тихоокеанский флот объявил повышенную штормовую готовность в соединениях и частях на Камчатке и Курилах. В ближайшие два дня ожидается серьезное ухудшение погодных условий.

«В Тихом океане сформировался очередной тропический циклон «Бариджат», который при подходе к Камчатке будет набирать силу. Пройдут сильные дожди со снегом, ожидается опасный ураганный ветер до 45 метров в секунду, шторм с высотой волн до 8 метров», – говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота, которое цитирует «Интерфакс».

Корабли и суда аварийно-спасательного отряда Войск и сил на северо-востоке России находятся в повышенной готовности. Военнослужащие гарнизонов также готовы к проведению аварийно-восстановительных работ на объектах в зоне ответственности флота.

Владивосток, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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