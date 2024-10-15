Россиянин 67 дней выживал в Охотском море на резиновой лодке

На Дальнем Востоке обнаружили лодку с тремя людьми, которые пропали более двух месяцев назад. Двое погибли, выживший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Двое братьев с сыном-подростком одного из них отправились посмотреть на китов в Хабаровском крае 9 августа. Они вышли от Перовского мыса в сторону Москальково на Сахалине и пропали.

Была организована поисковая операция с участием спасателей трех регионов – Хабаровского края, Сахалинской и Камчатской областей, но никаких следов туристов обнаружить не удалось.

Сегодня моряки рыбацкого траулера заметили лодку, а на ней живого человека. Это был один из пропавших туристов. Его брат и племянник погибли, обстоятельства их смерти еще предстоит установить правоохранительным органам.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», мужчина 67 дней дрейфовал в море. За это время он похудел на 50 кг. В настоящее время его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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