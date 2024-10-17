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Четверг, 17 октября 2024, 14:42 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На Камчатке три горняка погибли при обрушении породы на руднике

На Камчатке произошло обрушение на руднике. По предварительным данным, погибли трое рабочих.

Обвал произошел в штреке №3 на руднике Кумроч Быстринской горной компании. На место прибыли спасатели и извлекли из-под завалов тела троих погибших.

По факту гибели людей проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Рудник Кумроч находится в восточной части Камчатского полуострова на территории Усть-Камчатского района и является одним из крупнейших месторождений золота в регионе.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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