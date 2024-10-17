На Камчатке три горняка погибли при обрушении породы на руднике

На Камчатке произошло обрушение на руднике. По предварительным данным, погибли трое рабочих.
Обвал произошел в штреке №3 на руднике Кумроч Быстринской горной компании. На место прибыли спасатели и извлекли из-под завалов тела троих погибших.
По факту гибели людей проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Рудник Кумроч находится в восточной части Камчатского полуострова на территории Усть-Камчатского района и является одним из крупнейших месторождений золота в регионе.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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