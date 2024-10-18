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Пятница, 18 октября 2024, 09:15 мск

Новости Дальний Восток

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На Сахалине перевернулось грузовое судно

Фото Дальневосточной транспортной прокуратуры

На Сахалине перевернулся сухогруз во время погрузки. По предварительным данным, два человека погибли, еще один госпитализирован.

ЧП на воде произошло у берегов Корсаковского района. Во время погрузки щебня и песка возник крен, судно перевернулось.

На борту находились семь человек. В ходе поисково-спасательной операции нашли одного члена экипажа, он не пострадал. Позже стало известно, что двое моряков погибли и еще один был госпитализирован.

«Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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