В Магаданской области работники склада украли почти тонну красной икры

В Магаданской области раскрыли кражу 800 кг красной икры. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Порядка 800 килограммов лососевой икры было похищено из хранилища в Магаданской области. Мои коллеги из территориального подразделения полиции раскрыли это преступление и задержали подозреваемых – двоих работников склада», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что молодые люди в течение двух недель на погрузчике вывозили из хранилища емкости с деликатесом. Похищенное увозили на машине одного из сообщников, а затем продавали. Ущерб оценивается в 6,2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

Магадан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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