На плавучей атомной электростанции автоматика отключила реактор

На Чукотке автоматика отключила один из реакторов плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Об этом сообщается в телеграм-канале плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).
Реактор правого борта (РУ-1) ПЭБ отключился от электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла 22 октября. Реактор левого борта (РУ-2) продолжает работать штатно.
Отключение произошло вследствие срабатывания защитной автоматики в соответствии с проектными алгоритмами.
«Пределы и условия безопасной эксплуатации ПЭБ не нарушены. Радиационная обстановка в районе базирования плавучей АЭС соответствует природным значениям. Системы и оборудование ПЭБ не повреждены», – говорится в сообщении.
Анадырь, Зоя Осколкова
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