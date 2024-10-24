На плавучей атомной электростанции автоматика отключила реактор

На Чукотке автоматика отключила один из реакторов плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Об этом сообщается в телеграм-канале плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).

Реактор правого борта (РУ-1) ПЭБ отключился от электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла 22 октября. Реактор левого борта (РУ-2) продолжает работать штатно.

Отключение произошло вследствие срабатывания защитной автоматики в соответствии с проектными алгоритмами.

«Пределы и условия безопасной эксплуатации ПЭБ не нарушены. Радиационная обстановка в районе базирования плавучей АЭС соответствует природным значениям. Системы и оборудование ПЭБ не повреждены», – говорится в сообщении.

Анадырь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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