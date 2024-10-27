На крупнейшей птицефабрике на Камчатке произошла вспышка птичьего гриппа

На Камчатке зафиксирован падеж поголовья на крупнейшей в регионе птицефабрике. Причина – вирус птичьего гриппа. Об этом сообщили в правительстве края.

«На птицефабрике «Пионерское» зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. Выехали специалисты. Провели отбор проб. К сожалению, подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц», – сообщил министр сельского хозяйства региона Вячеслав Черныш.

В радиусе пяти километров от предприятия установлены зоны наблюдения, где будут проводиться определенные мероприятия, связанные с предотвращением распространения инфекции.

Местных жителей попросили обращать внимание на гибель птицы в домашнем хозяйстве и на улице и незамедлительно сообщать о таких случаях в государственную ветеринарную службу.

Поголовье «Пионерского» составляет около 200 тысяч кур. На птицефабрике производят до 50 млн яиц в год.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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