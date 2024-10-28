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Понедельник, 28 октября 2024, 09:14 мск

Новости Дальний Восток

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Житель Амурской области расстрелял маршрутку и ранил пассажира

В Амурской области задержали местного жителя, который открыл стрельбу по рейсовому автобусу. Ранение получил один пассажир. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в городе Свободный. Мужчина выстрелил по маршрутному автобусу на улице Октябрьской. В результате выстрела один из пассажиров получил ранение. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«Следователем следственного отдела по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области 27 октября 2024 года задержан подозреваемый в стрельбе по маршрутному автобусу», – говорится в сообщении ведомства.

Задержанный находится под стражей. Расследование продолжается.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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