В ЕАО один человек погиб при столкновении поезда с мотоблоком

В Еврейской автономной области водитель мотоблока погиб при столкновении с поездом. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Даниловка Смидовичского района.

По данным надзорного ведомства, водитель мотоблока выехал на запрещающий сигнал светофора. Поезд не успел затормозить, пострадавший скончался от полученных травм.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Хабаровской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в ведомстве.

Биробиджан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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