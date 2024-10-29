Амурский тигр попал под машину в Приморье

В Приморском крае автомобиль сбил амурского тигра. Хищник убежал. Об этом сообщили в Центре «Амурский тигр».

Авария произошла в районе 17-го километра автодороги Кавалерово – Ольга. После столкновения хищник убежал, но он может быть травмирован.

Так как раненый зверь может быть агрессивным и представляет опасность для местных жителей, проводятся его поиски. Кроме того, ветеринарам нужно осмотреть повреждения и по возможности помочь животному.

«До прояснения всех деталей жителей просят воздержаться от посещения леса в данном районе, а именно от Ольгинского моста до пади Грушовая», – уточнили в Центре.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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