Амурский тигр попал под машину в Приморье

В Приморском крае автомобиль сбил амурского тигра. Хищник убежал. Об этом сообщили в Центре «Амурский тигр».
Авария произошла в районе 17-го километра автодороги Кавалерово – Ольга. После столкновения хищник убежал, но он может быть травмирован.
Так как раненый зверь может быть агрессивным и представляет опасность для местных жителей, проводятся его поиски. Кроме того, ветеринарам нужно осмотреть повреждения и по возможности помочь животному.
«До прояснения всех деталей жителей просят воздержаться от посещения леса в данном районе, а именно от Ольгинского моста до пади Грушовая», – уточнили в Центре.
Владивосток, Зоя Осколкова
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