При строительстве пункта пропуска на границе с Китаем украли 123 млн рублей

В Приамурье возбудили уголовное дело о хищении 123 миллионов рублей при строительстве пункта пропуска на границе с Китаем. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В Амурской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении 123 миллионов рублей при строительстве пункта пропуска Кани Курган», – говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что субподрядная организация закупила не предусмотренные проектно-сметной документацией товары и присвоила деньги. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Запустить движение через государственную границу на пункте пропуска Кани-Курган планируется в ноябре 2024 года. Суточная пропускная способность КПП на трансграничном автомосту Благовещенск – Хэйхэ составит 863 транспортных средства и 5,5 тысячи человек.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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